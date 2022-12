Sie hängten ihn öffentlich am Baukran auf

Das Mullah-Regime setzt die Hinrichtung von Demonstranten nach Schauprozessen ohne Verteidiger besonders brutal fort.

Madschidresa Rahnaward starb kurz nach Sonnenaufgang. Iranische Nachrichtenagenturen veröffentlichten Bilder von der öffentlichen Hinrichtung, auf denen ein Mann mit verbundenen Augen und auf dem Rücken gefesselten Händen an einem Baukran aufgehängt wird. Das verursacht unnötige Qualen bei dem Verurteilten, der langsam am Genick nach oben gezogen wird. Mehrere Minuten kann es dauern, bis der Erstickungstod eintritt - was von der iranischen Justiz genau so gewollt ist.

Bei der Niederschlagung der seit fast drei Monaten andauernden Anti-Regime-Proteste setzt sie ...