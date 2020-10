In Deutschland machen Kneipen dicht, Schulen bleiben offen

Fast wie im Frühjahr: Deutschland geht für die nächsten Wochen in einen Lockdown. Schulen und Kitas sollen dieses Mal offen bleiben.

Fast 15.000 Neuinfektionen registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch - ein so hoher Wert wurde in Deutschland seit Beginn der Pandemie noch nie gemeldet. "Wenn die Belastung zu groß ist, muss man eine Pause einlegen", mahnte der renommierte Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité in seinem Podcast. Derzeit ist es den Gesundheitsämtern nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen.

"Wir müssen handeln, und zwar jetzt", sagte Kanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Manche sagen, ...