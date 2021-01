"Inakzeptabler Angriff auf die Demokratie": Reaktionen zum Sturm auf das US-Kapitol

Sebastian Kurz zeigt sich schockiert, Johnson spricht von schändlichen Szenen: Wie die Welt auf den Sturm auf das Kapitol reagiert.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich schockiert über die Unruhen rund um das Kapitol in Washington geäußert. "Das ist ein inakzeptabler Angriff auf die Demokratie", schrieb Kurz am Mittwochabend auf Twitter. Eine friedliche und ordentliche Machtübergabe müsse gesichert werden.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilt die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington. "Ich beobachte mit tiefer Sorge den populistisch angestachelten, demokratieverachtenden Angriff auf das Kapitol in Washington, das Herz der US-Demokratie", schrieb Van der Bellen am Mittwochabend auf Twitter.

Ivanka Trump hat die Teilnehmer der dramatischen Proteste in Washington auf Twitter als "Patrioten" angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen. Nach kritischen Kommentaren löschte die Tochter des amtierenden US-Präsidenten am Mittwoch den Tweet und konkretisierte: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werde."

EU-Ratspräsident: "Ein Schock"

EU-Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli haben sich bestürzt über die Unruhen rund um das Kapitol in Washington geäußert. "Die Szenen von heute Nacht in Washington, D.C. zu beobachten ist ein Schock", schrieb Michel am Mittwoch auf Twitter. Der US-Kongress sei "ein Tempel der Demokratie". "Wir vertrauen den USA, dass sie eine friedliche Machtübergabe zu Joe Biden sicherstellen."

Ähnlich äußerte sich Sassoli: "Tief beunruhigende Szenen vom US-Kapitol heute Abend." Demokratische Wahlen müssten respektiert werden. "Wir sind sicher, dass die USA sicherstellen werden, dass die Regeln der Demokratie geschützt werden."

Johnson: "Schändliche Szenen"

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat die Unruhen rund um das Kapitol in Washington scharf verurteilt. "Schändliche Szenen im US-Kongress", twitterte Johnson am Mittwochabend. "Die Vereinigten Staaten stehen in aller Welt für Demokratie, und nun ist entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt."

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat angesichts der eskalierenden Proteste von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump von "schockierenden Szenen in Washington, D.C." gesprochen. "Das Ergebnis dieser demokratischen Wahl muss respektiert werden", schrieb der Norweger am Mittwoch auf Twitter.

Borrell: "Das ist nicht Amerika"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Unruhen am Kapitol in Washington scharf verurteilt. "In der Augen der Welt erscheint die amerikanische Demokratie heute Abend unter Belagerung", schrieb der EU-Chefdiplomat am Mittwoch auf Twitter. Er sprach von einem "unsichtbaren Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat". "Das ist nicht Amerika." Die Präsidentschaftswahlen vom 3. November müssten respektiert werden.

Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington waren am Mittwoch ausgeartet und hatten für Chaos und Gewalt im politischen Zentrum der USA gesorgt.

Quelle: SN, Dpa