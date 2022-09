Italien: Die Rückkehr der Postfaschisten

Am Sonntag wird in Italien gewählt - und Benito Mussolini ist wieder in aller Munde. Die Traumata, die wir alle am liebsten vergessen und vor allem nicht mehr spüren wollen, sind der Schlüssel zu unserer Gegenwart.

SN/AP Giorgia Meloni führt die postfaschistische Partei „Brüder Italiens“, die stärkste Partei werden könnte.