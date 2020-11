Joe Bidens Team für die US-Regierung: Eine neue Ära kann beginnen

Die Wahlergebnisse sind zertifiziert, die Ressourcen für Joe Bidens Übergangsteam freigegeben. Der gewählte US-Präsident will endlich durchstarten und präsentiert als Erstes sein Team.

Bis vor Kurzem kannte kaum ein Amerikaner die Behörde General Services Administration. Seit den Wahlen am 3. November hat sich das gründlich geändert. Deshalb ließen die Anhänger des gewählten Präsidenten Joe Biden die Korken knallen, als der sehnlich erwartete Brief von der Leiterin des Amts, Emily Murphy, am Montag endlich eintraf.

Darin erkannte die Behördenchefin Biden als "offensichtlichen Gewinner" der Präsidentschaftswahl an. Eine Formalie, die gewöhnlich am Tag nach den Wahlen erfolgt, diesmal aber wegen Donald Trumps haltlosen ...