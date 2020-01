Johnson-Rede, Abschiedswünsche, Brexit-Feiern: Das passiert alles am Vorabend des Brexit

Der letzte Tag der britischen EU-Mitgliedschaft ist angebrochen - und es ist viel los. Ein Überblick über die Geschehnisse an diesem historischen 31. Jänner 2020.

Eine Ära geht zu Ende. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum wird Großbritannien am Freitag um 24 Uhr (MEZ) die Europäische Union verlassen. Das Land war über 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres müssen London und Brüssel aber noch ihre künftigen Beziehungen klären.

Big Ben bleibt still

Begangen wird der historische Moment in London (23 Uhr Ortszeit) aus Rücksicht auf die Brexit-Gegner ohne großen Pomp. Big Ben soll nicht läuten. Der Uhrturm des britischen Parlaments wird derzeit aufwendig restauriert und müsste dafür extra hergerichtet werden.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Der Big Ben bleibt am Freitag still.

Countdown und Champagner

Am Parliament Square soll an allen Fahnenmasten der Union Jack wehen. An die Fassade der 10 Downing Street wird ein Countdown projiziert.

Trotzdem dürfte im Regierungssitz der ein oder andere Sektkorken knallen. Pressefotografen hatten dort bereits vergangene Woche größere Lieferungen englischen Schaumweins erspäht - Champagner aus dem EU-Land Frankreich verbietet sich bei dem Anlass selbstredend.

SN/AP An die Fassade der Downing Street 10 wird ein Countdown projiziert.

Boris Johnson hält eine Rede

In einer Rede, die am Abend übertragen werden soll, betont Premierminister Boris Johnson laut im Voraus verbreiteten Auszügen, der Brexit sei kein Ende, sondern ein Anfang. "Es ist ein Moment der echten nationalen Erneuerung und des Wandels", so der Premier.

Johnson hat es kurz vor dem Brexit als sein Ziel bezeichnet, die durch die erbitterte Debatte um den EU-Austritt entstandenen tiefen Risse in der britischen Gesellschaft zu überwinden. Es sei seine Regierungsaufgabe, das Land zu "vereinen" und "nach vorne zu bringen", erklärt der Premier in den veröffentlichen Auszügen der Fernsehansprache.

Den EU-Austritt bezeichnet der Premierminister darin "nicht als ein Ende, sondern als einen Anfang". Es sei der "Moment einer neuen Morgendämmerung" gekommen: "Der Vorhang hebt sich zu einem neuen Akt." Johnson beschreibt den Brexit auch als "Moment einer wahren Erneuerung" und des "nationalen Wandels" für das Vereinigte Königreich.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Boris Johnson hat sein Ziel erreicht.

Nigel Farage schmeißt eine große Abschiedsfeier

Ausgelassener als Johnson will der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, mit seinen Mitstreitern den EU-Austritt feiern. Die Initiative "Leave means Leave" hat für Freitagabend eine Party vor dem Parlament geplant. Auch in anderen Teilen des Landes wird gefeiert. Ein Feuerwerk wurde Farage allerdings untersagt.

SN/APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS Hat Grund zum Lachen: Brexit-Befürworter Nigel Farage.

Brexit-Gedenkmünze hat nun das richtige Datum

Wenige Tage vor dem Brexit hat die britische Regierung die 50-Penny-Münzen zum Gedenken an den EU-Austritt vorgestellt - dieses Mal mit dem korrektem Datum 31. Januar. Die Münzprägeanstalt in London musste zuvor eine Million Geldstücke zur Erinnerung an den historischen Tag einschmelzen, denn sie trugen das einst geplante Austrittsdatum vom 31. Oktober. Der Brexit wurde mehrmals verschoben, weil das Parlament sich nicht auf einen Kurs einigen konnte.

Auf den Münzen steht "Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen". Finanzminister Sajid Javid sagte am Sonntag in London: "Die Europäische Union zu verlassen ist ein Wendepunkt in unserer Geschichte und diese Münze markiert den Beginn eines neuen Kapitels." Von nächsten Freitag an sollen etwa drei Millionen Münzen in den Umlauf kommen, im Laufe des Jahres nochmals sieben Millionen.

SN/AP Auf den Münzen steht „Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen“.

Schottische Regierung plädiert für Unabhängigkeitsreferendum

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon warnte Johnson unterdessen erneut, Schottland ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit zu verweigern. Johnson könne "nicht ewig dem Willen der Schotten im Weg stehen", sagte sie der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). Das schottische Parlament hatte am Mittwoch für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum votiert.

SN/APA/AFP/ANDY BUCHANAN Sie will, dass ihr Land wieder Teil der EU wird: Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon.

Irland bleibt optimistisch

Irlands Premierminister Leo Varadkar zeigte sich hoffnungsvoll. Für den bereits beschlossenen Vertrag seien alle über ihren Schatten gesprungen, schrieb er in einem Gastbeitrag für die "Welt" (Freitag). Das sei "ein gutes Omen" für die nächste Phase der Verhandlungen. "Was auch immer geschieht, ich hoffe, dass die Tür immer offen steht, sollte das Vereinigte Königreich jemals entscheiden, zurückkehren zu wollen."

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Der irische Premierminister Leo Varadkar ist der Ansicht, dass die Europäische Union bei den bevorstehenden Handelsverhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit die Oberhand hat.

Von der Leyen, Michel und Sassoli äußern sich zum Brexit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli haben unmittelbar vor dem Brexit bekräftigt, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mehr haben könne.

In einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieben sie: "Keine Entscheidung ist folgenlos." Allerdings kündigten sie an, hart daran zu arbeiten, "für unsere Zukunft als Verbündete, Partner und Freunde gemeinsame neue Wege der Zusammenarbeit zu finden".

SN/AP Ursula von der Leyen, David Sassoli und Charles Michel haben einen Zeitungsbeitrag zum Brexit verfasst.

Die Vorsitzenden der drei wichtigsten Organe der EU, die am Donnerstag zu einer Klausur in Bazoches-sur-Guyonne südwestlich von Paris zusammengekommen waren, schrieben in dem Zeitungsbeitrag von einer "Zuneigung zum Vereinigten Königreich", die "weit über die Mitgliedschaft in unserer Union hinausreicht". Die Vereinbarung über den Austritt sei "für beide Seiten fair und stellt sicher, dass die Rechte von Millionen Bürgerinnen und Bürgern der EU und des Vereinigten Königreichs dort, wo sie sich zu Hause fühlen, geschützt bleiben".

Mit dem Brexit breche auch für die EU eine neue Zeit an, schrieben von der Leyen, Michel und Sassoli. Europa müsse noch enger zusammenwachsen, um seine Interessen in der Welt wahren zu können: "In einer Zeit starken Machtwettbewerbs und turbulenter Geopolitik spielt Größe sehr wohl eine Rolle."

Brexit-Gegner in Dover verabschieden sich von der EU

Vor dem EU-Austritt Großbritanniens haben Brexit-Gegner in der britischen Hafenstadt Dover ein riesiges Banner mit der Aufschrift "We still love EU" ("Wir lieben die EU noch immer") installiert. Der Organisator und scheidende EU-Parlamentarier Antony Hook veröffentlichte auf Twitter eine Drohnen-Aufnahme, auf der das knapp 150 Quadratmeter große Transparent oberhalb der berühmten Klippen von Dover zu sehen war. Das "love" war dabei durch eine britische Nationalflagge in Herzform stilisiert.

Das Banner sei unter anderem "für diejenigen, die unsere Beziehung zur EU wertschätzen" sowie für die drei Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien zu Hause seien, erklärte Hook. Demnach haben sich mehr als 800 Menschen an einer Crowdfunding-Kampagne beteiligt, um das Geld für die Aktion zusammenzubekommen. Gekostet hat sie laut Kampagnen-Webseite mehr als 10.000 britische Pfund (rund 11.900 Euro). Mit der Aktion solle die wichtige Botschaft an die Welt gesendet werden, dass Großbritannien nicht bloß das Land von Brexit-Befürwortern wie Nigel Farage und Boris Johnson sei. Dover liegt direkt am Ärmelkanal. Vom Hafen der Stadt fahren regelmäßig Fähren in die EU-Länder Frankreich und Belgien.

Quelle: SN, Dpa/Afp/Apa