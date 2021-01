Julia Nawalnaja, die starke Frau an Nawalnys Seite

In guten wie in schlechten Zeiten. Julia Nawalnaja schreckt nicht vor der Konfrontation mit Putin zurück.

Nachdem Alexej Nawalny aus dem Koma erwacht war, galt das erste öffentliche Wort seiner Frau. "Julia, du hast mich gerettet", schrieb der 44-jährige Kremlkritiker auf Instagram. Ihren 20. Hochzeitstag hatten die beiden im August nicht feiern können, weil Nawalny damals nach seiner Nowitschok-Vergiftung nicht bei Bewusstsein war. Julia Nawalnaja gewann in dieser Zeit auch öffentlich an Profil. Aber damit geriet sie auch direkt ins Visier der russischen Sicherheitskräfte.

Bei den landesweiten Protesten für die Freilassung ihres Mannes und gegen Staatschef Wladimir Putin wurde die 44-Jährige am Samstag zunächst in einen Gefangenentransporter gesperrt, später aber wieder freigelassen.

Nawalny wurde am 17. Jänner am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen, wo er nach einem fünfmonatigen Aufenthalt in Deutschland eintraf. Julia verabschiedete sich im Blitzlichtgewitter an der Passkontrolle von ihrem Mann und erklärte später kurz und bündig, er habe keine Angst. Sie fordere die Menschen auf, auch keine Angst zu haben.

Nawalnaja geriet erstmals weltweit ins Rampenlicht, als das Linienflugzeug, in dem sie mit ihrem Mann unterwegs war, in Omsk notlandete, weil Nawalny an Bord unter großen Schmerzen zusammengebrochen war.

Nawalnaja setzte in der Notlage Himmel und Hölle in Bewegung, um die Überstellung ihres Mannes nach Deutschland zu erreichen. Es graute ihr vor den finsteren Verhältnissen in einem russischen Provinzkrankenhaus, in dem die russischen Geheimdienste nach Gutdünken vorgehen könnten. In einem öffentlichen Brief an Putin verlangte Nawalnaja, er müsse seine Zustimmung erteilen, damit ihr Mann im Ausland behandelt werde. Putin stimmte dem schließlich zu.

Anders als Putin, der sein Privatleben vor der Öffentlichkeit abschottet, präsentieren sich Alexej Nawalny und Julia Nawalnaja in sozialen Netzwerken als glückliche Familie, vereint mit der 20-jährigen Tochter Darija, die in den USA studiert, und dem 13-jährigen Sohn Sachar. Nawalnajas Rolle habe sich verändert, konstatiert der Politikwissenschafter Konstantin Kalatschow. Die Frau eines Politikers sei selbst zu einer Politikerin geworden. Kalatschow weist auf das Charisma und den Charme der 44-Jährigen hin. Sie könne "ihren Mann leicht ersetzen, wenn das erforderlich ist".

Quelle: SN, Afp