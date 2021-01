Der russische Präsident tut seinen Kritiker gern als Niemand ab. Doch selbst aus der Haft heraus mobilisiert Alexej Nawalny Zehntausende Anhänger zum Protest. Dieser ist eine Gefahr für den Kreml, zumal Wahljahr ist.

Der Staat hatte sich gewappnet. Hatte eine Drohkulisse aufgebaut, tagelang, damit all die Anhänger und Unterstützer von Alexej Nawalny, dem Vergifteten, Genesenen, nach Russland Zurückgekehrten und sofort Inhaftierten, gar nicht erst auf die Idee kommen würden, auf die Straßen zu gehen und ihren Unmut über die Verhaftung Nawalnys kundzutun - und noch viel mehr: ein Leben in Freiheit zu fordern, in einem Staat, in dem das Recht herrscht und nicht die Kreml-Auslegung dieses Rechts.

Schnell und schmerzhaft ...