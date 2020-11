Kamala Harris: Die nächste US-Vizepräsidentin nimmt jegliche Hürde

Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin der USA. Es ist nicht die erste gläserne Decke, die sie durchbricht.

Es war die Nacht ihres Triumphs: Kamala Harris steht auf der Bühne in Wilmington und will ihre erste Rede als künftige Vizepräsidentin halten. Doch sie kann nicht. Zu laut jubeln und hupen die Menschen, die sie an diesem Tag feiern.

Die 56-Jährige ist die erste Frau und die erste Schwarze, die das zweitwichtigste Amt in den USA bekleiden wird. An diesem Abend strahlt Harris besonders, nicht nur mit ihrem breiten Lächeln, auch in ihrem weißen Hosenanzug. Keine zufällige ...