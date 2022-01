Kasachstan will sich nach den Unruhen erklären

Außenminister Muchtar Tileuberdi verspricht bei einem Besuch in Wien Aufklärung und hofft auf Unterstützung aus Europa.

Was ist in den Tagen nach dem Jahreswechsel in Kasachstan passiert? Außenminister Muchtar Tileuberdi versucht das derzeit der internationalen Gemeinschaft zu erklären, am Mittwoch bei der EU in Brüssel, am Donnerstag bei der OSZE in Wien und am Freitag dann bei den Vereinten Nationen in Genf.

Was rund zwei Wochen nach dem Höhepunkt der blutigen Unruhen klar ist: Die Proteste nahmen am Neujahrstag mit friedlichen, lokalen Demonstrationen gegen gestiegene Gaspreise ihren Anfang. Wenige Tage später eskalierte die Lage ...