Wenn Bilder lügen: Künstliche Intelligenz erstellt falsche Fotos von Merkel, Trump und Co.

Künstliche Intelligenz kann nicht nur Texte schreiben, sondern auch Bilder erstellen. Immer öfter tauchen falsche Fotos von Politikern auf. Warum das gefährlich ist und wie man Fälschungen erkennt.

Der russische Präsident Wladimir Putin kniet demütig vor seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel vergnügt sich fröhlich auf einer Wasserrutsche, wild gewordene Asylsuchende rotten sich zusammen, der frühere US-Präsident Donald Trump wird anscheinend in einem wilden Gerangel von mehreren Polizisten verhaftet. Wer zuletzt die diversen Social-Media-Kanäle verfolgte, stolperte über so manches Foto, das das Zeug zum Aufreger hatte. Dabei sind diese Bilder falsch, sie sind künstlich erschaffen. Nichts, was sie abbilden, hat jemals so stattgefunden.

...