Kolumbien wagt den Schritt nach links

Erstmals in der Geschichte des Landes wird ein Linker Präsident. Viele Menschen setzen ihre Hoffnungen in ihn.

An diesem Wahlabend in Kolumbien dominierte letztlich ein Wort: historisch. Es wurde fast inflationär gebraucht für dieses Wahlergebnis, das das Land verändern wird und das eine Chance wie Herausforderung für den Sieger Gustavo Petro beinhaltet. Historisch, denn die Linke kommt nach 200 Jahren erstmals an die Macht, historisch auch, weil ein Ex-Guerillero in einem Land regieren wird, das über ein halbes Jahrhundert unter einem Bürgerkrieg litt. Und eine Premiere ist auch, dass mit Francia Márquez eine Frau und dazu noch ...