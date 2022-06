Krieg in der Ukraine: Ruf nach Waffen wird nicht leiser

Kiew brauche mehr schwere Waffen, betont Selenskyj erneut in einer Videoansprache. Nun wollen die USA und Deutschland aushelfen.

Der amerikanische Präsident schafft Klarheit. In einem Gastbeitrag für die "New York Times" hat Joe Biden in der Nacht auf Mittwoch die Ziele zusammengefasst, die seine Regierung im Ukraine-Krieg verfolgt - und damit die Verwirrung aus dem Weg geschafft, die widersprüchliche Aussagen in den vergangenen Tagen geschaffen hatte.

Demnach hat Biden kein Interesse an Debatten über territoriale Zugeständnisse der Ukraine an Russland. "Wir wollen eine demokratische, unabhängige, souveräne und wohlhabende Ukraine sehen", heißt es in dem Meinungsartikel. Washington ...