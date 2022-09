Ein aufgeregtes Rauschen im Wald

Brüssel wird weder Pelletsheizungen noch Hackschnitzelanlagen abdrehen. Aber nicht alles, was Holz ist, taugt zum Verbrennen.

Nein, die Europäische Union wird Österreich das Heizen mit Pellets und Hackschnitzeln nicht verbieten. Sie wird den heimischen Forstwirten die Förderungen für nachhaltige Waldwirtschaft nicht streichen. Und die Gemeinden müssen ihre Biomassekraftwerke nicht zusperren.

Wer in den vergangenen Tagen diversen Lobbygruppen zuhörte, konnte durchaus den gegenteiligen Eindruck gewinnen. Das Thema Wald weckt verständlicherweise Emotionen in einem Land, das so reich mit dem nachwachsenden Rohstoff gesegnet ist. Sie kochen umso leichter hoch, wenn es um die vermeintlich weltfremden Eurokraten ...