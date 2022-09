Wie viel Nutzung verträgt der Wald?

Die grüne Lunge kommt auch in Europa unter Druck. Intakte Wälder sind zentral für den Klimaschutz.

Die Bedeutung der Wälder für den Klimaschutz ist unbestritten. Abholzung, Kahlschläge, Monokulturen statt funktionierender Ökosysteme - all das ist Gift für die Atmosphäre. Doch der Schutz der Wälder als CO2-Speicher kollidiert mit dem wirtschaftlichen Interesse an ihrer Nutzung. Darum geht es auch im EU-Parlament in Straßburg, das in diesen Tagen seine Position zu wichtigen Gesetzesvorhaben im Rahmen des Green Deal festlegt.

Wie so oft im Klimaschutz erweist sich ein anfänglich vielversprechender Weg als Irrweg und verlangt Korrekturen. Galt ...