Die Klimakonferenz in Glasgow steckt mitten in den fachlichen Debatten. Auf die muss sich auch Österreich konzentrieren.

Halbzeit in Glasgow. Am Sonntag wurde die Klimakonferenz mit dem Schaulaufen von Spitzenpolitikern eröffnet, bereits bekannte Mahnungen an die Weltgemeinschaft und schon lange gemachte Versprechen inklusive. Die Ausgangslage ist längst bekannt. In den politischen Reden wurde trotzdem zigmal wiederholt, was wir bereits wissen und was fachlich unumstritten ist: Wir müssen handeln, wenn wir nicht mit voller Wucht vom Klimawandel getroffen werden wollen. Wir müssen sogar schnell handeln. Ja: Wir brauchen eine Kraftanstrengung.

In der zweiten ...