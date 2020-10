Loyal, trotz allem - die Wähler von Donald Trump

Donald Trump kann diese Wahl immer noch gewinnen, trotz aller Verfehlungen und Ungeheuerlichkeiten. Warum seine Wähler zu ihm halten.

Patrivk Schoettmer ist Politikwissenschafter an der Universität in Seattle.

Warum würden Amerikaner derzeit Donald Trump wählen? Patrick Schoettmer: Ein Wahlkampf ist ein Wettstreit der Kandidaten, das jeweilige Narrativ zu etablieren. Donald Trump will, dass sich diese Erzählung um die Wirtschaft dreht und dass er dafür steht, die Wirtschaft wieder beleben zu können. Covid-19 hat diesem Narrativ aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Donald Trump ist derzeit nicht in der Lage, an einer Geschichte festzuhalten, die für die ...