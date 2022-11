Menschen in Großbritannien stehen vor der Wahl: Essen oder heizen?

Die Tafeln werden überrannt, oft bekommen Schulkinder keine Lunchpakete mehr von daheim mit. Das stellt den neuen britischen Premier Rishi Sunak vor eine große Herausforderung: Er muss sparen. Aber wo?

Haferflocken, Dosen-Thunfisch, Toilettenpapier: Charles stellt sein gefülltes Plastiksackerl neben einen Stuhl und seinen Energie-Shake vor sich auf den Tisch. Dann setzt er sich. "Die Zeiten sind hart", sagt der durchtrainierte Mann im blauen Trainingsanzug. Der 62-jährige Vater eines Teenagers kommt immer wieder in die Tafel im Londoner Stadtteil Hackney im Nordosten der Stadt, seit der frühere IT-Experte in der Folge eines Herzinfarkts den Anschluss in der Branche verloren hatte. Aufgeben wollte er nicht. Er begann Sport zu machen und will ...