Teure Lebensmittel: Steigender Andrang bei Sozialmärkten und Hilfsorganisationen

Die Preise für Lebensmittel und Energie schnellen in die Höhe. Soziale Organisationen verkaufen günstige Lebensmittel. Eine davon verschenkt sie. Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich umgehört.

Vor allem seit September kommen jede Woche neue Gesichter zum Bus der "Rollenden Herzen". "Stammkunden sind sowieso immer da", beobachtet die Koordinatorin der "Rollenden Herzen" Tennengau, Rosemarie Leitner. Ein Mal im Monat an einem Donnerstag fährt ein dreiköpfiges Team in jeden Tennengauer Ort. "Wir stehen mit unserem Bus pro Ort nur eine Viertelstunde. In dieser Zeit können sich die Leute ihre Einkaufstasche mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Reis, Eiern, Kartoffeln, Brot und Butter füllen. Je nach Verfügbarkeit kommen Obst, Gemüse, Eier ...