Mitsotakis siegt bei Wahl in Griechenland

Die konservative Nea Dimokratia hat die Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Griechenland machte zuletzt große Fortschritte.

Der bisherige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Nea Dimokratia (ND) haben die Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag klar für sich entschieden. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Wahlurnen kam die konservative ND auf 40,5 Prozent Stimmenanteil und 158 der 300 Sitze im neuen Parlament. Der 55-jährige Mitsotakis, der das Land bereits seit 2019 regierte, kann damit seinen Reformkurs in den nächsten vier Jahren fortsetzen. Das radikal-linke Bündnis Syriza mit Alexis Tsipras, der von 2015 bis 2019 Regierungschef war, ...