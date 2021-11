Obama in Glasgow: Viel Lob für die Jungen

Barack Obama widmete seine Rede in Glasgow über weite Strecken den Klimaaktivisten.

Als Barack Obama am Montag die Bühne in Glasgow betrat, erhielt er begeisterten Applaus. Viel sei passiert, seit man vor sechs Jahren unter seiner Beteiligung das Pariser Abkommen verabschiedet habe. Aber: "Wir haben immer noch viel zu wenig getan." Gut entwickelte Volkswirtschaften wie die EU und die USA müssten eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen, aber auch Länder wie Russland und China, Länder wie Indonesien und Südafrika, sagte Obama. "Wir können uns niemanden am Spielfeldrand leisten."

...