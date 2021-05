Palästinensischer Botschafter von Wien "extrem enttäuscht"

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, hat die Entscheidung der Bundesregierung, im aktuellen Nahost-Konflikt die israelische Fahne auf Regierungsgebäuden zu hissen, scharf kritisiert. Der Schritt sei sehr einseitig, "extrem besorgniserregend und enttäuschend", sagte Abdel Shafi am Montag im Gespräch mit der APA. Auch bei seinen arabischen Kollegen in Wien herrsche darüber "Fassungslosigkeit".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Botschafter Abdel Shafi kritisiert einseitige Aktion Österreichs