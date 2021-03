Papst Franziskus besucht den Irak: Seine wohl riskanteste Reise

Papst Franziskus reist als erstes katholisches Oberhaupt in den Irak. Viele Christen dort sehnen seinen Besuch seit Langem herbei. Für noch mehr kommt er zu spät.

"Sie gaben uns eine Stunde zum Packen", erinnert sich Pater Behnan Lallo an den Überfall der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) im August 2014. "Bevor wir unsere Dörfer verließen, nahmen sie uns unser Gold und Geld ab. Wer sich weigerte, wurde verprügelt oder gar erschossen." Der chaldäisch-katholische Priester lebte damals mit seinen Schutzbefohlenen in Bartella, eine halbe Autostunde von Mossul entfernt. Die drittgrößte Stadt im Irak hatte der IS bereits einen Monat zuvor für "christenrein" erklärt.

Wie in Bartella ...