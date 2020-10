Pennsylvania ist heiß umkämpft

2016 gewann Donald Trump mit einem hauchdünnen Vorsprung. Entscheidend sind die ländlichen Gebiete.

Anne Kearns wartet voller Vorfreude vor ihrem kleinen Haus auf einen alten Bekannten. Er hat die 84-jährige Dame schon oft besucht - diesmal kommt er als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Anne ist gerührt. "Meine Stimme hast du", ruft sie dem 77-jährigen Joe Biden zu, der hier in der irischen Nachbarschaft in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. Damals war Scranton eine Industriestadt, die mit dem Abbau von Eisenerz, Stromerzeugung und der Eisenbahn wohlhabend geworden war. In der nach dem Stahlbaron George Scranton benannten Stadt ...