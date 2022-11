Politologe: "China könnte den Hamburger Hafen lahmlegen"

Wieso Chinas Griff auf Europas Häfen heikel ist, erklärt Tim Rühlig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Ist der Aufschrei nach der Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafen berechtigt? Tim Rühlig: Ja, denn Häfen sind eine kritische Infrastruktur, in denen etwa 90 Prozent des globalen Warenhandels abgewickelt. Wer Häfen kontrolliert, der kann nicht nur den reibungslosen Ablauf globaler Lieferketten beeinflussen, sondern erhält auch umfassende Kenntnisse über wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten möglicher Gegner. Chinas Staatsunternehmen haben sich bereits in zahlreiche europäische Containerterminals eingekauft. Der Deal im Hamburger Hafen stärkt daher Chinas Einfluss auf Europas kritische Infrastruktur. ...