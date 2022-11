Wie denkt China über den Scholz-Besuch?

23 Stunden im Flieger, elf Stunden in Peking. So kurz die China-Reise des deutschen Kanzlers ist, so umstritten ist sie. Denn für Peking ist der Besuch vor allem eines: ein Propaganda-Erfolg.

SN/IMAGO/Björn Trotzki Beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 begrüßte Olaf Scholz, damals Bürgermeister der Hansestadt, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.