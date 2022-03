Putin kämpft um die slawisch-orthodoxe Identität

In Russland gibt es keine wirkliche Trennung von Staat und der orthodoxen Kirche. Stattdessen nutzt Putin die Religion als Trägerin einer nationalen Ideologie - die auch rechte Parteien in Europa anspricht.

In den vergangenen Jahren hat es Russlands Präsident Wladimir Putin mit Hilfe der russisch-orthodoxen Kirche geschafft, sich als starke christliche, konservative Stimme in der Welt zu präsentieren. Europas rechtspopulistische Parteien näherten sich Russland seit der Flüchtlingskrise 2015 daher ideologisch und politisch an und geben sich gerne als Putin-Versteher, wie die Soziologin Kristina Stoeckl im SN-Gespräch erklärt.

Wie würden Sie das Verhältnis von orthodoxer Kirche und Staat in Russland beschreiben? Kristina Stoeckl: Russland sieht zwar konstitutionell die Trennung von ...