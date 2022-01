"Putin nimmt die Europäer nicht ernst"

Militärische Stärke ist die einzige Währung, die im Kreml zählt. Davon ist Transatlantik-Experte Thomas Kleine-Brockhoff überzeugt.

Der Kreml ließ an der Grenze zur Ukraine eine gewaltige Streitmacht aufmarschieren. Die Krise hält den Westen in Atem.

Die USA und die NATO reden mit Russland über die Zukunft der Ukraine, eines europäischen Landes. Doch die Europäische Union sitzt nicht mit am Tisch. Was sagt uns das über die EU? Kleine-Brockhoff: Dass Wladimir Putin die Europäische Union am liebsten umgehen möchte, weil er sie nicht für relevant genug hält. Er sieht sich als Chef einer Einflusssphäre und ...