Putins Mär vom Genozid

Russland wirft der Ukraine einen Völkermord im Osten des Landes vor - und könnte dies zum Anlass für eine Invasion nehmen. Die Fakten sprechen eine andere Sprache.

Diese Szene zwischen Wladimir Putin und Olaf Scholz wird in Erinnerung bleiben. Im Schlagabtausch über Krieg und Frieden in der Ukraine verweist der russische Präsident am Dienstag auf die NATO-Luftangriffe in Serbien 1999. Dort habe der Westen "echten Krieg geführt, mit Bomben auf Belgrad". Der Kanzler kontert: "Es musste ein Völkermord verhindert werden." Das wiederum will Putin so nicht stehen lassen: "Was derzeit im Donbass passiert, das ist ein Genozid."

Was ist dran an dieser Behauptung? Die Frage ...