Rom will bei EU-Gipfel in Salzburg mehr Hilfen für Afrika

Italien will sich beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg für mehr finanzielle Entwicklungshilfe für Afrika einsetzen, als bisher vom EU-Budget vorgesehen. Ziel sei die soziale und wirtschaftliche Förderung der Herkunftsländer der Migranten.

Italien will die Herkunftsländer vieler Migranten fördern