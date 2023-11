Salzburger in Israel: Alles unter Kontrolle

Georg Haigermoser ist eigentlich Lehrer in Salzburg. In seinem Sabbatical war er Menschenrechtsbeobachter im Westjordanland.

Westjordanland: Gedränge am Checkpoint, weil viele Palästinenser in Israel arbeiten.

Eine Flugreise für zwei Wochen Faulenzen am Strand, das ist nichts für Georg Haigermoser. "Wenn ich schon in ein Flugzeug steige, dann möchte ich tief in ein Land eintauchen", sagt der Religionslehrer, der sonst in Salzburg-Annahof unterrichtet. Drei Monate stellte er sich in den Dienst des ökumenischen Begleitprogramms in Palästina und Israel, kurz EAPPI, das Beobachter rekrutiert, in mehrere palästinensische Städte und Dörfer entsendet, um die Interaktion zwischen den palästinensischen Einwohnern und dem israelischen Militär zu beobachten. Zudem stärkt das Programm Israelis und Palästinenser, die sich gewaltfrei für Frieden einsetzen.

Georg Haigermosers Einsatzort: Bethlehem. Seine Aufgaben: "Hirtenfamilien begleiten oder Kinder auf ihrem Schulweg und bei den Checkpoints wachen." Checkpoints gibt es im Westjordanland viele. Es ist ein zerfasertes Land, von Warnschildern, Grenzen und Schranken durchzogen. Israel hält das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt. In dem Gebiet leben etwa 2,9 Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 jüdische Siedler. Das Westjordanland ist dreigeteilt: Das A-Gebiet, zu dem Bethlehem gehört, wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert. Das B-Gebiet unterliegt geteilter Kontrolle, das C-Gebiet, heute 60 Prozent der Fläche, wird von Israel kontrolliert.

Im Schatten des Gazakrieges steigt die Siedlergewalt im Westjordanland massiv an. Siedler schießen mit ihren Sturmgewehren auf die Dorfbewohner. Sie zünden deren Häuser an, töten Schafe, holzen Olivenbäume ab. Häufig dringen maskierte Angreifer nachts ins Dorf ein und überraschen die Bewohner mit Gewaltakten. Die Menschen in den Dörfern bleiben auf sich allein gestellt. Laut Angaben der UNO vom September dieses Jahres reagierte die israelische Polizei nur auf sechs Prozent der Beschwerden gegen Siedlergewalt.

Von Schikanen und Gewalt berichtet auch Georg Haigermoser, der von April bis Juni im Westjordanland war. "Wenn eine neue Siedlung gebaut wird, ist sie von einem hohen Zaun umgeben. Hirten sollen sich nicht annähern", erzählt Haigermoser. "Es wird etwa gesagt: bis zu dem Güterweg und nicht weiter." Die Ziegen sind für viele Familien aber Lebensgrundlage. "Wenn wir dabei waren, waren sie oft ein bisschen kühner, aber auch mit uns wurden sie vom Militär unter Androhung von Gewalt zurückgescheucht." Militär sei allgegenwärtig.

Ein weiteres Beispiel: "Die Palästinenser können im C-Gebiet keine Schulen bauen ohne Baugenehmigung der Israelis. Wenn sie keine bekommen, bauen sie manchmal trotzdem eine, dann wird sie abgerissen, wiederaufgebaut und so fort", sagt Haigermoser.

Auch der Tod eines 15-jährigen Palästinenserbuben beschäftigt ihn. "Er soll mit einer Spielzeugwaffe hantiert haben und wurde erschossen." Aufgabe des Teams um Haigermoser sei dann gewesen, auch die Sicht des Bürgermeisters, der anderen Burschen vor Ort zu dokumentieren und in einen Bericht zu fassen. Die Berichte gehen an das Rote Kreuz und an die Vereinten Nationen. "Es ist wichtig, dass jemand darauf schaut", sagt Haigermoser. "Und dass die Welt informiert wird, wie es den Menschen geht."

Wenn er jetzt, wo er in Salzburg wieder im Klassenzimmer steht und der Krieg in Gaza tobt, an seine Reise denkt, überkommen ihn gemischte Gefühle. "Ich habe gehört, wie jemand gesagt hat, er könne nach dem Terror vom 7. Oktober keine Empathie mehr für die Palästinenser empfinden. Mir geht es anders. Israeli Lives Matter, Palestinian Lives Matter. Ich fühle mit der Zivilbevölkerung beider Seiten."



Ausführlicher wird Georg Haigermoser heute, um 19 Uhr, im Pfarrsaal von St. Paul in Salzburg von seinen Erfahrungen berichten.