Schwangere gestorben - Ärzte schauten drei Tage nur zu

Nach dem Tod einer Schwangeren sind in Polen diese Woche landesweit tausende Menschen gegen das rigide Abtreibungsrecht auf die Straße gegangen. "Wir wollen Ärzte, keine Missionare", hieß es beim Protest in Warschau wie auch in anderen Städten Polens. Zusehends richtet sich der Zorn nicht nur gegen die Politik, sondern auch gegen die Ärzte.Dorota, eine 33-jährige Frau war im südpolnischen Nowy Targ Ende Mai in der 20. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus gestorben. Sie hatte Fruchtwasser verloren. Die Krankenschwestern hätten ihr gesagt, sie ...