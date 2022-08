Die Ukraine ist ohne die westliche Hilfe verloren

Sechs Monate sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen. Wladimir Putin ist es nicht gelungen, das Land im Handstreich zu erobern. Was ist notwendig, damit das so bleibt?

Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ist kein Ende von Tod und Zerstörung in Sicht. Im Gegenteil: Dieser Tag, der 24. August, fällt auch auf den Nationalfeiertag, an dem die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren feiern. Aber diese Feiern hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in der Hauptstadt Kiew verbieten müssen, weil schwere Anschläge des russischen Militärs auf die zivile Infrastruktur und ...