Wie Putins Krieg Europa verändert

Putins Überfall auf die Ukraine hat die Europäer dazu gebracht, sich auf ihre Werte zu besinnen: Frieden, Freiheit, Demokratie. Haben sie die Kraft, diese über einen möglicherweise harten Winter hinweg zu verteidigen?

"Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinentes." Nichts mehr werde sein in Europa wie zuvor. Das sagte Olaf Scholz am 27. Februar. Drei Tage zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen.

Der deutsche Kanzler sollte recht behalten. Die Verwerfungen sind enorm. Im Gefüge der Europäischen Union hat der Krieg in der Ukraine wie ein Politik-Beschleuniger gewirkt - Dinge gerieten in Bewegung, die festgefügt oder festgefahren schienen. Noch ist ...