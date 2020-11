So lebt es sich im Weißen Haus

Roosevelt ließ ein Hallenbad errichten, Nixon forderte eine Bowlingbahn, Obama wollte einen Basketballplatz - und Trump drei Fernseher im Schlafzimmer. Jeder US-Präsident hinterließ seine Spuren im Weißen Haus.

First Lady Melania Trump flaniert durch die hohen Gänge des Weißes Hauses, vorbei an mit Kunstschnee bedeckten Weihnachtsbäumen und vergoldeten Plastikblumen. In dem Video, das das Weiße Haus im vergangenen Dezember veröffentlichte, präsentiert die First Lady ihre extravagante Weihnachtsdekoration.

Ihrem Mann dürfte die winterliche Kulisse gefallen haben. Donald Trump hat ein Faible für opulentes Gold und barocken Glanz. In seinem Luxusloft im New Yorker Trump Tower ist in der Tat alles Gold, was glänzt. Bevor der frühere Immobilienmogul ...