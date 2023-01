Die Vorwürfe sind ein Fest für die Republikaner

Die Akten-Funde in privaten Büros von Joe Biden könnten den US-Präsidenten seine Wiederwahl kosten.

"Wie so etwas überhaupt möglich sein kann", fragte US-Präsident Joe Biden im Sommer 2022. Da wurden bei einer Razzia im Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump Verschlussakten gefunden. Biden hielt es für "unverwantwortlich", vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen aufzubewahren. Jetzt klärt der Staatsanwalt, wie es möglich ist, dass Verschlussakten in Joe Bidens privaten Büros gefunden wurden. Trumps Fall hat seine Entsprechung bei den Demokraten gefunden. Die Schadenfreude bei den Republikanern ist groß. Die Unterschiede zwischen den beiden Fällen sind es auch: ...