Eine Autofahrt am vergangenen Dienstag von Salzburg nach Brüssel: An der Grenze zu Deutschland wird das Fahrzeug durchgewinkt, bei der Einreise nach Belgien zeigen sich nicht einmal Grenzbeamte. Niemand will Pässe sehen, niemand Arbeitsbestätigungen, niemand den negativen Coronatest. Fazit: knapp ...