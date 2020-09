Donald Trump und Joe Biden wissen, wie tief gespalten und zerbrechlich die US-Gesellschaft ist. Die Nerven der Nation liegen blank. Es gehört nicht viel dazu, die beiden Amerikas gegeneinander aufzubringen.

Angesichts der Leidenschaft auf beiden Seiten verbunden mit der massiven Verbreitung von Waffen können die Dinge schneller eskalieren, als manch einer sich das vorstellen möchte. Die Gewalt in Portland und Kenosha geben einen Vorgeschmack auf das, was bei einem knappen Wahlausgang am 3. November passieren könnte.

