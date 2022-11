Nach Raketeneinschlag in Polen heißt es Ruhe bewahren

Welche Folgen der Raketeneinschlag in Polen hat.

US-Präsident Joe Biden gibt erste Entwarnungen. Am Rande des G20-Gipfels in Bali sagte er, nach vorläufigen Erkenntnissen sei die Rakete nicht in Russland gestartet. Auch Warschau reagierte mit größter Zurückhaltung und enthielt sich aller vorschnellen Schuldzuweisungen. Zur Stunde berät die Nato in einer Sondersitzung.

Am Dienstag war ein Geschoss bei einem Gehöft in Polen nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen. Zwei Menschen starben.

Möglich, dass es eine ukrainische Luftabwehrrakete russischer Bauart war. Oder die Trümmer einer ...