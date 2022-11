US-Wahlen Midterms: Trump-Lawine rollte nicht über die USA

Die Republikaner haben am Dienstag zwar Zugewinne erzielt. Aber im Vergleich zu den Erfolgen von Oppositionsparteien bei früheren Midterm-Wahlen nehmen sich diese Erfolge gering aus. Und sie bleiben weit hinter den republikanischen Erwartungen zurück.



Standpunkt SN

Bis zu einem kompletten Ergebnis der Midterm-Wahlen in den USA können Tage, möglicherweise - falls in Georgia erneut eine Stichwahl nötig sein sollte - sogar Wochen vergehen. Aber in der Wahlnacht sind zumindest ein paar Dinge deutlich geworden, die die US-amerikanische Politik der nächsten Jahre bestimmen werden.

Donald Trump geht geschwächt aus den Wahlen hervor. Er hat sich in der zurückliegenden Kampagne stärker engagiert, als es je vor ihm ein Ex-Präsident bei Midterm-Wahlen getan hat. Er ist kreuz ...