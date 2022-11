Midterms in den USA: Wir müssen reden! Gesprächsprotokolle mit US-Republikanern

Oft wird mit Befremden über die US-Republikaner gesprochen. Wir haben nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen - auf einer Wahlparty in Wake County, North Carolina.

Das Hotel ist gigantisch groß - make hotels great again, kommt einem unweigerlich in den Sinn. Hinter der Rezeption tut sich ein Wasserfall auf und darüber wölbt sich die Decke etwa 20 Stockwerke höher. Viel Luft nach oben. Die ist in dem Moment auch bei den Exit Polls im umkämpften Swing State Pennsylvania für die Republikaner festzustellen. Fox News flimmert über drei große Bildschirme in dem Seminarraum, in dem eine Wahlparty der Republikaner steigt. Am Buffet gibt es Käse, Trauben ...