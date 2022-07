Viktor Orbán, der unbequeme Nachbar

Kanzler Karl Nehammer muss auf Orbáns jüngste verbale Entgleisungen reagieren. Alles andere wäre eine Themenverfehlung.

Die Einladungen zu Staatsbesuchen sind rar geworden für Viktor Orbán. Der ungarische Ministerpräsident schert nicht nur in punkto Sanktionspolitik gegen Russland aus und legte sich beim Ölembargo quer, jüngst gab er wieder einmal einen Einblick in sein Weltbild, in dem die Gleichstellung aller Menschen das größte aller Übel zu sein scheint. Wie 2011 der der Rechtsterrorist Breivik in Norwegen, vertrat Orbán in Rumänien bei der Eröffnung der Fidesz-Sommerakademie den Standpunkt, der Westen gehe an einer angeblichen Vermischung der Rassen zugrunde.

...