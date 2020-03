Der ungarische Ministerpräsident schafft im Windschatten des Coronro-Virus die Demokratie ab.

Ministerpräsident Viktor Orban schickt mit Verweis auf die Corona-Pandemie das Parlament in eine unbefristete Zwangspause und regiert per Dekret. Wer allzu laute Kritik äußert, dem Haft.Orban nutzt die Chance. Die EU ist in der zugespitzten Lage nicht fähig, dem Treiben ...