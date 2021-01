Testen, Impfen, Feiern: Wie Dubai die Coronakrise verdrängt

Die Emirate werben um Touristen aus aller Welt. Sie sollen die Wirtschaft ankurbeln - stattdessen steigen die Coronazahlen.

Sarah ist begeistert. Eine Woche lang hat die Schottin, die im zyprischen Limassol lebt, in Dubai Party gemacht. "Alles, was in Europa verboten ist, ist hier erlaubt", berichtet die 31-Jährige. Die Einkaufszentren seien geöffnet. Beim Dinner im Restaurant gebe es keine Abstandsregeln. Sogar der Besuch von Fitnessstudios sei kein Problem. Dass sich derartige Vorzüge inzwischen herumgesprochen haben, hat Dubai vor allem Influencern - Menschen, die insbesondere auf Instagram Produkte bewerben - zu verdanken.

Der Aufenthalt in der Luxusoase ...