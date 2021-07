Tunesien war ein Lichtblick - und jetzt?

Nach dem Arabischen Frühling war Tunesien das einzige Land, das den demokratischen Wandel geschafft hat. Nun hat der Präsident die Regierung außer Gefecht gesetzt und alles steht auf dem Spiel.

Christian Hanelt ist Nahost-Experte für die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh.

Das Geburtsland des Arabischen Frühlings stürzt ins Chaos. Warum? Christian Hanelt: Am Sonntag, als ich die Nachricht zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht: Jetzt haben wir so viel investiert in den demokratischen Aufbau in Tunesien, aber wir haben es nicht geschafft, dass ein Verfassungsgerichtshof installiert wird, weil sich die politischen Kräfte nicht auf die Kandidaten für das Verfassungsgericht einigen konnten. Und in dieser politischen Krise zeigt sich ...