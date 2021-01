Unfassbare Szenen: Der Sturm auf das Kapitol in Bildern

Monatelang feuerte US-Präsident Trump seine Anhänger an, gegen seine Wahlniederlage vorzugehen. Nun erreichte der Konflikt um das Wahlergebnis einen dramatischen Höhepunkt: Trump-Anhänger stürmten den Kongress.

Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch eskaliert und haben für Chaos und Gewalt im politischen Zentrum der USA gesorgt. Nach einer einheizenden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Randalierer erstürmten das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Erst nach Stunden konnte das Kapitol wieder gesichert und die Kongresssitzung fortgesetzt werden. Die Bilanz am Mittwochabend (Ortszeit): Vier Menschen kamen bei der Erstürmung ums Leben, 52 Personen wurden von der Polizei festgenommen.

SN/AFP Die Demonstranten durchbrechen die Absperrungen vor dem Kapitol.

SN/AFP Erst wird nur vor dem Kapitol demonstriert – dann drinnen.

SN/AFP Trump-Anhänger machen es sich in der Rotunde gemütlich.

SN/AFP Schräge Gestalten, teils in Kostümen, teils in Uniformen, machen sich breit.

SN/AFP Schräge Gestalten, teils in Kostümen, teils in Uniformen, machen sich breit.

SN/AFP Ein Trump-Anhänger nimmt auf dem Schreibtischstuhl von Nancy Pelosi Platz.

SN/AFP Dieser Trump-Anhänger machte Fotos mit den Statuen früherer US-Präsidenten.

SN/AFP Das Bild zeigt den Mob außerhalb des Kongressgebäudes.

SN/AP Polizisten fordern die Eindringlinge zum Verlassen des Gebäudes auf – vorerst vergeblich.

SN/AP Abgeordnete und Besucher wurden in Sicherheit gebracht.

SN/AP Bewaffnete Demonstranten sollen auch versucht haben, direkt in den Parlamentssaal zu gelangen.

SN/AP Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht.

SN/AP Besucher auf den Zuschauerrängen werden gebeten, Atemschutzmasken zu tragen.

SN/AP Die Nationalgarde wird mobilisiert und eine Ausgangssperre ausgerufen.

SN/AP Gegen 18 Uhr – als auch die Ausgangssperre in Washington in Kraft tritt – ist laut den Einsatzkräften auch das Kapitol wieder gesichert.

SN/AP Die Eingangstür zum Kapitol wurde eingeschlagen.

Quelle: SN