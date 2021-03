Untragbar! - So geht feministischer Protest heute

Wenn Frauen protestieren, tun sie das mit Mut, mit Worten - und oft auch mit ihrer Kleidung.

Grün wie die Hoffnung, Weiß wie die Unschuld und Violett als Zeichen von Stärke, Macht und Aufbruch. Die Suffragetten haben sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts dieser drei Farben bedient, um ihrem Kampf für das Frauenwahlrecht ein Erkennungsmerkmal zu geben. Das ist es bis heute geblieben.

In der jüngeren Vergangenheit haben prominente Politikerinnen in den USA auf diese Farben zurückgegriffen, um an den Kampf für Frauenrechte zu erinnern und auch daran, dass er beileibe noch nicht gewonnen ist. ...