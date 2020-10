US-Botschafter in Wien sagt ein "sehr enges" Rennen voraus

Dass einer der Kandidaten das Wahlergebnis nicht anerkennen könnte, hält Trevor Traina für ausgeschlossen.

Mit einem Regierungswechsel werden in den USA in der Regel auch die Botschafter ausgetauscht. Schon weil er seinen Job liebe, scherzt daher Trevor Traina, habe er "einen sehr eigennützigen Grund", Donald Trump, von dem er 2018 für den Posten in Wien nominiert wurde, zu wählen. Die Umfragen, die Joe Biden in Führung sehen, hält der Unternehmer und Diplomat für nicht treffsicher, vor allem in den umkämpften "Swing States", in denen es viele Wechselwähler gibt. Das Rennen sei "viel enger, als ...