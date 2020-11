US-Wahl: Trump und Biden sehen sich auf dem Weg zum Sieg

Donald Trump und Joe Biden liefern sich bei den Präsidentschaftswahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Wahlnacht wird kein Ergebnis mehr erwartet. Alles hängt nun am Ausgang der Wahlen in den Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Die Auszählung kann sich noch Tage hinziehen.

Kurz vor ein Uhr in der Nacht Ortszeit trat Joe Biden in seiner Heimatstadt Wilmington vor seine jubelnden Anhänger. "Wir fühlen uns gut, wo wir sind", erklärte der Herausforderer Donald Trumps zum Stand der Auszählung in der Wahlnacht. "Ich glaube wirklich, dass wir die Wahlen gewinnen", sagte Biden zum Hupen seiner Fans, die wegen der Pandemie in sicherem Abstand in ihren Autos blieben. "Wir müssen geduldig sein. Und es wird nicht vorüber sein bevor alle Stimmen ausgezählt sind." ...