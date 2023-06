Tetiana Grynova ist mit ihrem Sohn Dan aus der Ukraine geflüchtet. Über ein Leben, das jemand anders steuert, und neue Prioritäten.

Eigentlich würde Dan jetzt lieber daheim mit Freunden Fußball spielen. Doch die sind in alle Himmelsrichtungen verstreut, in der Türkei, in den USA oder noch in der Ukraine. Dort lebte der Zehnjährige auch - bis am 24. Februar 2022 Russland die Ukraine angriff und damit in Dans Leben grätschte wie kein Gegner zuvor.

Wie ist euch dieser Tag in Erinnerung? Tetiana Grynova: Es bleibt wahrscheinlich für immer der schlimmste Tag in unserem Leben. Nichts ist unter Kontrolle. Dein ...